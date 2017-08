Wada names final squad to face Bafana Bafana

National soccer team Coach Wedson Nyirenda has named his final 20-member squad that will face South Africa in the first leg of the African Nations Championship (CHAN) to be played in South Africa on August 12, 2017.

The team is expected to leave on Thursday via South African Airways.

FULL LIST

GOALKEEPERS:

Chibwe Allan (Power Dynamos), Toaster Nsabata (Zanaco).

DEFENDERS:

Shamujompa Isaac (Power Dynamos), Donashano Malama (Nkana) Simon Silwimba (Zesco), Fackson Kapumbu (Zesco) Boston Muchindu (Nkana), Ziyo Tembo (Zanaco), Adrian Chama (Green Buffaloes), Moses Nyondo (Nkana)

MIDFIELDERS:

Ngwenya Godfrey (Power Dynamos), Jack Chirwa (Green Buffaloes), Sikombe Collins(NAPSA), Augustine Mulenga (Zanaco), Mike Katiba (Green Buffaloes), John Ching’andu (Zesco)

STRIKERS:

Shonga Justin (Nkwazi), Ernest Mbewe (Zanaco), Martin Phiri (Power Dynamos), Alex N’gonga (Power Dynamos)